"Kız Kardeşim Projesi" ile yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin şekilde katılımını desteklemek üzere 2015'te başlatılan "Kız Kardeşim Projesi" ile bu yıl sonuna kadar 9 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki fuar alanına konuşlanan Kız Kardeşim Eğitim Tırı'nda Trabzonlu kadınlara eğitim veriliyor.

Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger, eğitimin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Coca-Cola'nın 2020 yılına kadar dünyada 5 milyon kadının ekonomik hayatta etkin şekilde yer almasını destekleme hedefi bulunduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'de 2015 yılında Kız Kardeşim Projesi'nin haya geçirildiğini vurgulayan Özger, "Eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin şekilde yer alması için çalışıyoruz. Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu." dedi.