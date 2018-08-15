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Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç.

Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç. (27), iddiaya göre, evlenme vaadiyle birlikte olduğu kız kardeşini terk eden Ferhat Çiftçi'yi (30) sokak ortasında tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç., polis tarafından yakalandı.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun Ç., iddiaya göre, kız kardeşiyle evlenme vaadiyle birlikte olup, daha sonra terk eden Ferhat Çiftçi ile sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Coşkun Ç., Çiftçi'ye 7 el ateş ederek kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Çiftçi'nin öldüğü belirlendi. Çiftçi'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdüKız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdüKız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdüKız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü

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