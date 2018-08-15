Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç.'nin, (27) evlenme vaadiyle kız kardeşiyle birlikte olup terk ettiğini öne sürdüğü Ferhat Çiftçi'yi (30) tabancayla sokak ortasında öldürdüğü o anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, Coşkun Ç.'nin yanına yaklaştığı Çiftçi'yi, telefonla konuşken tabancayla peşpeşe 7 el ateş ederek vurduğu belirlendi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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