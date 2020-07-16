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  4. Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran ve yaralanan 6 yaşındaki çocuğa destek büyüyor

Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran ve yaralanan 6 yaşındaki çocuğa destek büyüyor

16.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Wyoming eyaletinde 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarırken yaralanan 6 yaşındaki Bridger Walker'a hem sosyal medya hem de Hollywood'dan destek mesajları yağıyor.

Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran ve yaralanan 6 yaşındaki çocuğa destek büyüyor

ABD'nin Wyoming eyaletinde 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarırken yaralanan 6 yaşındaki Bridger Walker'a hem sosyal medya hem de Hollywood'dan destek mesajları yağıyor.

Bridger Walker, bir Alman kurt köpeğinin kız kardeşine saldırdığını görünce kardeşini kurtarmak için atılınca köpeğin yanağından ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bridger Walker iki saatlik bir ameliyata girdi ve çocuğun yanağına 90 dikiş atıldı.

https://www.instagram.com/p/CCgWxh4ABi-/

Nikki Walker'ın iki yeğeninin bu hikayesini Instagram'da paylaşmasıyla iki çocuk hem sosyal medyanın hem de sinemada süper kahraman karakterlerini canlandıran oyuncuların gözdesi oldu.

https://www.instagram.com/p/CCjDnLngOYO/

6 yaşındaki Bridger Walker'ın saldırıdan sonra, "Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim" dediği kaydedildi.

Yenilmezler (The Avengers) filminin hayranı olduğu kaydedilen Bridger Walker için ilk paylaşımlardan biri oyuncu Anne Hathaway'den geldi.

https://www.instagram.com/p/CCpeXE\_F1lh/

Anne Hathaway, "Ben bir Avenger değilim ama ne zaman bir süper kahraman görsem tanırım. Hayatta senin yarın kadar bile cesur olabilmeyi çok isterim Bridger" sözlerini kaydetti.

Anne Hathaway'in postu bir milyon fazla beğeni alırken çocuğun ailesi Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi gibi oyuncuların kendilerine ulaştığını aktardı.

Kaptan Amerika karakterini canlandıran Chris Evans da Bridger için kaydettiği video mesajında, "Sen bir kahramansın, kardeşin senin gibi bir ağabeyi olduğu için çok şanslı" diyerek orijinal bir Kaptan Amerika zırhı göndereceğini kaydetti.

https://twitter.com/enews/status/1283597197456609280?s=20

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