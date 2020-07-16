Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran ve yaralanan 6 yaşındaki çocuğa destek büyüyor

ABD'nin Wyoming eyaletinde 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarırken yaralanan 6 yaşındaki Bridger Walker'a hem sosyal medya hem de Hollywood'dan destek mesajları yağıyor.

Bridger Walker, bir Alman kurt köpeğinin kız kardeşine saldırdığını görünce kardeşini kurtarmak için atılınca köpeğin yanağından ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bridger Walker iki saatlik bir ameliyata girdi ve çocuğun yanağına 90 dikiş atıldı.

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Nikki Walker'ın iki yeğeninin bu hikayesini Instagram'da paylaşmasıyla iki çocuk hem sosyal medyanın hem de sinemada süper kahraman karakterlerini canlandıran oyuncuların gözdesi oldu.

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6 yaşındaki Bridger Walker'ın saldırıdan sonra, "Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim" dediği kaydedildi.

Yenilmezler (The Avengers) filminin hayranı olduğu kaydedilen Bridger Walker için ilk paylaşımlardan biri oyuncu Anne Hathaway'den geldi.

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