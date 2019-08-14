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Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Ç.'yi (20) ekmek bıçağıyla öldürüp, daha sonra eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Ç.

Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Ç.'yi (20) ekmek bıçağıyla öldürüp, daha sonra eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Ç. (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Asilhan Ç.'nin, ilk ifadesinde, 8 aydır eve gelmiyordu. 'Kötü yola düşmüştür' diye düşündüm, öldürdüm dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. 8 aydır annesiyle İstanbul'da yaşayan Kader Ç., önceki gün, Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Kader Ç. ile kardeşi Asilhan Ç. arasında, dün akşam tartışma çıktı. Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., tartışma kavgaya dönüşünce Kader Ç.'nin ensesine ekmek bıçağını sapladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek, intihara kalkıştı. Kader Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken, Asilhan Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Asilhan Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Asilhan Ç.'nin, 5 yıldır anne ve babasının ayrı olduğunu, bu nedenle psikolojilerinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Asilhan Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, Kardeşim 8 aydır eve gelmiyordu. Olaydan 1 gün önce geldi. Sürekli beni konuşmalarıyla tahrik etti. 'Kötü yola düşmüştür' diye düşündüm. Bu yüzden öldürdüm dediği belirtildi.
Asilhan Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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