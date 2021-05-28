Kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ağabey: Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bahçe ailesinin ilk duruşması bugün görüldü.

EMNİYETTE İTİRAF, MAHKEME İNKAR ETTİ

Duruşmada söz verilen cinayet şüphelisi ağabey Mehmet Ali Bahçe, emniyetteki ifadesini inkar etti. Emniyette kardeşinin kendisini öldürememesi üzerine; tetiği kendisinin çekerek öldürdüğünü bunu da aile baskısı ile gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ali Bahçe, "Ben kardeşimi vurmadım. Tehdit ve baskıyla ifadem alındı. Kimse bize baskı yapmadı, kardeşim intihar etti. Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

"ÖLDÜRMEK İSTESEK, KÖYÜMÜZDE DAĞDA TAŞTA ÖLDÜRÜRDÜK"

İrem Bahçe'nin babası Kasım Bahçe de suçlamaları reddederek, "İddiaları kabul etmiyorum. Kızımın isteği üzerine kardeşimin oğluyla nişanladık. Nişanlılıktan 4-5 ay sonra kızımın hamile olduğunu öğrendik. Ardından nişan bozulunca, 'söz olmasın' diye Mersin'e geldik. Burada bir hayat kurmaya karar verdik. Olay günü ben, oğlum ve eşim evden ayrıldık. Ev için alışveriş yaptıktan sonra burada bulunan akrabamızın kafesinde oturup çay içtik. Eşim bizden erken kalkıp eve gitti. Biz de 20 dakika sonra kalktık. Ben yolda üzüm alırken oğlum eve doğru devam etti. Eve 100 metre kala eşim aradı, İrem'in intihar ettiğini söyledi. Eve gittiğimde kapıda ambulans vardı. Kızımı ambulansa alıp götürdüler. Olaydan sonra cenazeyi alıp memleketimize götürdük. Köy mezarlığı evimizin karşısında. Her gün görüp acı yaşamamak için şehir merkezinde mezarlığa gömdük. Polise ifade verdik. Cinayet iddialarını kabul etmiyorum, kızım intihar etti. Öldürmek gibi düşüncemiz olsa köyde her yer dağ taş kuytu bir yerde öldürürdük. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.