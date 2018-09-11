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Kız kardeşini öldüren ağabey: Kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de, kız kardeşi Tuğba Y.

Kız kardeşini öldüren ağabey: Kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de, kız kardeşi Tuğba Y. (27) ile birlikte yaşadığı Caner A.'yı (34) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdülvahap Y.'nin, ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kız kardeşimin kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum" dediği öğrenildi.
Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokak'taki evde oturan, seyyar kokoreççi Caner A., barda garsonluk yapan Tuğba Y. ile tanışıp, 2 yıl önce birlikte yaşamaya başladı. Aslen Malatyalı olan ve İstanbul'da yaşayan aileden baba Abdülkadir Y. (53) ile oğlu Abdülvahap Y. (30), önceki gün Tuğba'yı alarak, İstanbul'a götürdü. Tuğba Y. ise 1 gün sonra yeniden Kırklareli'ne dönerek, Caner A.'nın evine gitti. Bunun üzerine baba- oğul, Kırklareli'ne gelerek, Tuğba Y.'yi tekrar İstanbul'a götürmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Tuğba Y. ile Abdülkadir Y. ve Abdülvahap Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Abdülvahap Y., tabancayla Tuğba Y. ile Caner A.'ye ateş açtı. Saldırının ardından baba- oğul, olay yerine geldikleri 34 AE 4449 plakalı otomobile binerek, kaçtı. Komşuların silah seslerini duyarak, ihbarda bulunması üzerine gelen polis ekipleri, Tuğba Y. ve Caner A.'yı ağır yaralı buldu. Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Y. ile Caner A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Olay sonrası Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm çıkışlarını kapatırken, İstanbul yolu üzerinde durdurulan otomobildeki Abdülkadir Y. ile oğlu Abdülvahap Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdülvahap Y.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, "Kız kardeşimin kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum" dediği öğrenildi. Baba- oğulun emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan Tuğba Y. ve Caner A.'nın cansız bedenleri, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Caner A.'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Kırklareli'ne getirilerek, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Tuğba Y.'nin cenazesinin ise henüz alınmadığı belirtildi.

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Kız kardeşini öldüren ağabey: Kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdumKız kardeşini öldüren ağabey: Kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdumKız kardeşini öldüren ağabey: Kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdumKız kardeşini öldüren ağabey: Kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum

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