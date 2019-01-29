Kız kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de evli ve iki çocuklu kız kardeşini öldürdükten sonra intihar süsü verdiği iddia edilen tutuklu Bilal Takır (30) hakkında "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay günü kız kardeşiyle tartıştığını söyleyen Bilal Takır, "İstemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. İntihar süsü vermek amaçlı doğalgaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra 'belki ablam kurtulur' diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

"BACIMI ÖLDÜRDÜM, GELİP BENİ ALIN"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Haziran 2018 tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu: Tozkoparan Mahallesi'nde intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. Hatice Uzun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Bilal Takır, 2 Temmuz 2018 tarihinde saat 13.00'de 155 ihbar hattını aradı ve "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dedi. Polisler de ihbar üzerine Bilal Takır'ı gözaltına aldı.