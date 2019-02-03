Kız kardeşini öldürüp cesedini ormanlık alana atan şahıs 7 yıl sonra tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 2012 yılında kaybolan annesinin bulunması için bir televizyon programına katılan 17 yaşındaki genç kızın anlattıkları sonrasında harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında kaybolan kadının kardeşi tarafından öldürülerek cesedinin ormana atıldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki S.A. isimli genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal’ın bulunması için bir televizyon programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen S.A., annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt O. (30) ile görüldüğünü iddia etti. Genç kızın televizyon programında anlattıkları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal’ın en son kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.’nun eski eşi M.G. ise Seher Okusal’ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal’ın en son kardeşi Mevlüt O.’nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N.’yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen baba Hayrettin O. ve M.N. serbest bırakılırken, Mevlüt O. ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti.