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Kız kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

Kız kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Antalya'da, kız kardeşini bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

Aksu ilçesinde kız kardeşi Kader Ç'yi (20) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Asilhan Ç. (21), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, anne ve babasının 5 yıldır ayrı olduğunu ve bu nedenle psikolojilerinin bozulduğunu söylediği öğrenildi.

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören kardeşinin de 8 aydır eve gelmediğini anlatan zanlının, "Olaydan bir gün önce geldi. Sürekli beni konuşmalarıyla tahrik etti." dediği kaydedildi.

Güzelyurt Mahallesi'nde dün Asilhan Ç. ile kız kardeşi Kader Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Asilhan Ç'nin kız kardeşini ensesinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aile içi şiddet Antalya cinayet intihar

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