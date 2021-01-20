Kız kardeşini rahatsız ettiğini söylediği şahsı tabanca ile vurdu

Afyonkarahisar’da bir kişi, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı tabanca ile vurdu. Olayda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akmescit Mahallesi Karanlık Dede Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U., Ş.K. ve Ö.K. (17), G.Y.’nin (25) evine konuşmak için geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası G.Y. tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gele polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların ticari bir araçla kaçtıklarını belirledi. Şahısların peşine düşen ekipler O.U. ile Ş.K.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında olayı 17 yaşındaki Ö.K.’nın gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis ekipleri bu defa İstiklal Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Ö.K., operasyon sonrası olayda kullandığı tabanca ile gözaltına alındı. Ö.K., yapılan sorgusunda G.Y.’nin 15 yaşındaki kız kardeşi S.K.’yı rahatsız ettiğini ve daha önce de kaçırmaya çalıştığını öne sürerek bu yüzden kavga ettiklerini söyledi.

Polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

