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  4. Kız kardeşini taciz ettiği iddia edilen komşusuna dehşeti yaşattı! Önce kovaladı sonra aracını yaktı

Kız kardeşini taciz ettiği iddia edilen komşusuna dehşeti yaşattı! Önce kovaladı sonra aracını yaktı

09.04.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir kişi, kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği komşusunun cipini yaktı. Olay sonrası aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Kız kardeşini taciz ettiği iddia edilen komşusuna dehşeti yaşattı! Önce kovaladı sonra aracını yaktı

Olay, gece saatlerinde Düzce Bahçeköy köyünde meydana geldi. A.T.Ç., komşusu İ.S.’nin kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek görüşmek istedi. İ.S. cipi ile kaçmaya başladı. İ.S. bir süre sonra aracını Küçük Sanayi Sitesi mevkiine bırakarak kaçtı. A.T.Ç. yanında bulunan iki kişiyle birlikte İ.S.’ye ait cipin camını kırarak, aracı Bahçeköy köyünde Melen Çayı kenarına götürerek ateşe verdi. Aracı yaktığı anları görüntüleyen A.T.Ç. tehditler savurdu. Araç alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce taciz

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