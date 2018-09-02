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Kız kardeşinin düğününde, erkek kardeşinin maganda kurşunuyla can vermiş

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, kız kardeşinin sokak düğününde vurularak, can veren Hasan Koyun'un (30) başına, erkek kardeşi Ramazan'ın (28) tabancasından çıkan maganda kurşununun isabet ettiği belirlendi.

Kız kardeşinin düğününde, erkek kardeşinin maganda kurşunuyla can vermiş

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, kız kardeşinin sokak düğününde vurularak, can veren Hasan Koyun'un (30) başına, erkek kardeşi Ramazan'ın (28) tabancasından çıkan maganda kurşununun isabet ettiği belirlendi. Silahla yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında, tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu saptadı. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

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Kız kardeşinin düğününde, erkek kardeşinin maganda kurşunuyla can vermişKız kardeşinin düğününde, erkek kardeşinin maganda kurşunuyla can vermiş

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