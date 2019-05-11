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Kız kardeşinin mezarının üzerine defin iddiasıyla şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

ADANA'da kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş(59), babası ile kız kardeşinin defnedildiği aile mezarlığına, başka cenaze defnedilip üzerine de beton döküldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kız kardeşinin mezarının üzerine defin iddiasıyla şikayetçi oldu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş(59), babası ile kız kardeşinin defnedildiği aile mezarlığına, başka cenaze defnedilip üzerine de beton döküldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş, geçen yıl Kurban Bayramı'nda, 44 yıl önce ölen babası Selim Uyumazbaş ile 1993 yılında nikahı kıyıldıktan 10 gün sonra, düğün hazırlığı yaparken üzerine duvar devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşi Leyla Taşçılar'ın mezarını ziyarete gitti. Ancak Uyumazbaş, aile mezarlığında kız kardeşinin kabrinin üzerine beton döküldüğünü görünce şaşkına döndü. Bitişikteki mezar sahiplerinin kız kardeşinin üzerine cenaze defnettiğini öğrenen Cabbar uyumazbaş, belediyeye başvurdu. Sonuç alamayında da savcılığa şikayette bulundu.
Uyumazbaş, "Komşu mezar sahibini çağırdım. Mezarı kaldırmasını talep ettim. Masrafları karşılayabileceğimi söylememe rağmen kabul etmedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Daire Başkanlığı'na başvurdum. Başvuruma herhangi bir cevap bulamayınca şikayetçi oldum. Geceleri uyuyamıyorum, kız kardeşimin mezarı başında dua etmeye gelirdik. Şimdi üzerinde bir duvar var. Sorumluları mahkemeye verdim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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Kız kardeşinin mezarının üzerine defin iddiasıyla şikayetçi olduKız kardeşinin mezarının üzerine defin iddiasıyla şikayetçi olduKız kardeşinin mezarının üzerine defin iddiasıyla şikayetçi oldu

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