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Kız kardeşinin ölümüne neden olan düğün magandası tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Kaletepe Mahallesi'nde kız kardeşi Seda Gezice'nin (25) çocuklarının sünnet düğününde tabancayla havaya rastgele açtığı ateş sırasında kız kardeşinin ölümüne, yeğeni Murat Gezice’nin (3) ağır yaralanmasına neden olan Fikret Arslan (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Kaletepe Mahallesi'nde kız kardeşi Seda Gezice'nin (25) çocuklarının sünnet düğününde tabancayla havaya rastgele açtığı ateş sırasında kız kardeşinin ölümüne, yeğeni Murat Gezice’nin (3) ağır yaralanmasına neden olan Fikret Arslan (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşi Seda Gezici’nin 2 çocuğunun sünnet düğününe katılan Fikret Arslan, burada tabancayla rastgele ateş açmaya başladı. Fikret Arslan'ın silahından çıkan kurşunlar, bu sırada çocuklarının sünnet düğünü mutluluğunu yaşayan kız kardeşi Seda Gezice ve sünnet düğünü olan oğlu Murat Gezice'ye isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Seda Gezice yolda yaşamını yitirirken, oğlu Murat Gezice ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Gezice, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, şüpheli Fikret Arslan gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Fikret Arslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
ÇOCUKLARININ MUTLULUĞUNU YAŞADIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Çocuklarının sünnet düğününde ağabeyinin maganda kurşunlarıyla hayatını kaybeden Seda Gezici, dün ikindi namazı sonrasında Kızılırmak Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Yenimahalle Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara’da tedavi gören Murat Gezice’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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