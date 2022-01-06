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Kız kardeşinin yasak aşk yaşadığı evli adamı av tüfeğiyle vurdu

06.01.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda, bir kişi kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını iddia ettiği evli adamı parka çağırıp av tüfeğiyle vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan da tutuklandı.

Kız kardeşinin yasak aşk yaşadığı evli adamı av tüfeğiyle vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Kemal Ç. ağır yaralanırken, Ramazan T. ise tutuklandı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Kumluca'da oturan Ramazan T., kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent’te bir parkta buluştu. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç., iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T.'ye doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T., Kemal Ç.’yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu.

TUTUKLANDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi’ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
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