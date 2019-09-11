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Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A. (23) ve Fatih D.'yi (24) tabancayla yaralayan şüpheli T.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. T.S., bir süre önce kız kardeşi ile aynı restoranda gördüğünü iddia ettiği Sinan A. ve Fatih D. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dağılan grup arasında husumet oluştu. İddiaya göre T.S., bugün Sinan A. ve Fatih D.'nin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.S., tabanca ile Sinan A. ve Fatih D.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sinan A. ve Fatih D., bacaklarından yaraladı. Çevredeki esnafının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli T.S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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