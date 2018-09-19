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Kız kardeşiyle kavga edip kaçtı, jandarma tarafından bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte çadırda kalan Yusuf Altındağ (14), dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle kavga ettikten sonra ortadan kayboldu.

Kız kardeşiyle kavga edip kaçtı, jandarma tarafından bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte çadırda kalan Yusuf Altındağ (14), dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle kavga ettikten sonra ortadan kayboldu. Yusuf, bugün öğle saatlerinde yaklaşık 1 kilometre ilerideki çiftliğin yakınında jandarma tarafından bulundu.
Şanlıurfa'dan Ereğli ilçesine tarlalarda çalışmak için gelen 11 çocuklu Osman ve Şemse Altındağ çiftinin oğlu Yusuf Altındağ, dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle tartışıp kavga etti. Yusuf, ardından çadırı terk etti. Oğullarının dönmemesi üzerine çift, diğer çadırlarda kalan yakınlarıyla birlikte çevrede arama yaptı. Ancak ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf'un izine rastlanmadı ve jandarmaya haber verildi. Jandarma da aile ve çevredekilerle birlikte gece boyunca arama yaptı, ancak yine sonuç alınamadı.
Bir türlü izine rastlanmayan Yusuf Altındağ, öğle saatlerinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki çiftliğin yanındaki bir barakada bulundu. Ailesine teslim edilen Yusuf, gece boyunca barakada kaldığı belirterek, ''Kız kardeşimle kavga etmiştim. Korkup kaçtım. Çiftliğin yakınında saklanıp geceyi geçirdim. Gündüz de jandarma bulup beni getirdi'' dedi.
Oğluna yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Şemse Altında, çevredeki çocuklara şeker dağıttı.

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Kız kardeşiyle kavga edip kaçtı, jandarma tarafından bulunduKız kardeşiyle kavga edip kaçtı, jandarma tarafından bulunduKız kardeşiyle kavga edip kaçtı, jandarma tarafından bulunduKız kardeşiyle kavga edip kaçtı, jandarma tarafından bulundu

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