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Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde E.K.

Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde E.K. kız kardeşiyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştığı M.A.'yı bıçakla yaraladı.
Olay, salı günü saat 03.00 sıralarında Manavgat Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. E.K., kız kardeşiyle konuştuğunu iddia ettiği M.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., yanında getirdiği bıçakla M.A.'ya saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.A., ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan E.K.'yi kısa sürede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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