Kız kardeşler, babalarının tedavi edilmesini istiyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 5 yıl önce serebrovasküler (inme) geçirip yatağa bağımlı kalan Abdulkadir Tok'un (70) bakımını üstlenen kızları Nurgül ve Nursel Tok, babalarının tedavi edilmesini istiyor.

Bolu'da oturan Nurgül ve Nursel Tok kardeşler, 5 yıl önce eve geldiklerinde babaları Abdulkadir Tok'u yatakta hareketsiz buldu. Hastaneye kaldırılan Abdulkadir Tok'un Serebrovasküler (inme) geçirdiği belirlendi. Tok, hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. Yaşlı adamın kızları 5 yıl boyunca birçok ilde Abdulkadir Tok'un tedavi edilmesi için mücadele etti. Abdulkadir Tok için evlerindeki odası hastane odası gibi dizayn edildi. Hastalığını yenmesi için gerekli olan birçok cihaz da alındı. Ancak Tok'un yatağa bağımlı kalmasıyla birlikte birçok farklı hastalık da tetiklendi. Tok'un omurgasında kırıklar oluştu. Acı içinde yatan, yalnızca küçük tepkiler verebilen Tok'un kızları babalarını ameliyat edilerek tedavi edilmesini, yeniden eski sağlıklı günlere kavuşmasını bekliyor.

‘BABAM GÖZLERİMİN İÇİNE BAKARAK ERİYOR’

Bugüne kadar gittikleri doktorların babasını ameliyat etmeyi kabul etmediğini söyleyen Nurgül Tok, şöyle konuştu:

"5 yıl önce babamı baygın şekilde yatağında bulduk. Daha sonra hastane sürecimiz, yoğun bakım süreçlerimiz başladı. Daha sonra cihazlarla eve taburcu olduk. Zaman içerisinde hastanız düzelecek dendi. Fizik tedavi almamız gerekiyordu. Fizik tedavi de alamadığımız için hastamızda bir düzelme olmadı. Sürekli hastane mikrobu kaptığı için enfeksiyon kapıyor. Kemikleri kırıldığı için sürekli ağrı yaşıyor. Sürekli ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle tedavi görüyoruz. Son olarak babamda ileri derecede kemik erimesi çıktı. Omurgasında, kalçasında kırık var. Bize buradaki doktorumuz ‘Sizin hastanızı ben ameliyat edemem. Kendinize cevval bir doktor bulun. Hastayı ameliyat ettirmek istiyorsanız, ettirin’ dedi. Ben Ankara, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ye de babamı götürdüm. Babam yattığı için, kendini ifade edemediği için kimse babamı ameliyat etmek istemiyor. ‘Hastan bu şekilde yatsın, hastayı rahat bırakın’ diyorlar. Babamın tedavi edilmesini, ameliyat edilmesini istiyorum. Çünkü babam acı içerisinde kıvranıyor. Ağrı kesici ve antibiyotiklerle duruyor. Ağrıdan nefes almak istemiyor. Uyku apnesine giriyor. Babamı ameliyat edebilecek, tedavi edebilecek hiç mi doktor yok bu ülkede. Benim babam gözlerimin içine bakarak eriyor. Lütfen babamın tedavisini yapın, birisi sesimizi duysun."

BABAMA YAŞAYAN ÖLÜ GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Babalarının tüm bakımını üstlenen kardeşlerden Nursel Tok ise, "5 yıldır kız kardeşimle birlikte mücadele veriyoruz. O kadar çok mücadele verdik ki gecemiz gündüzümüz kalmadı. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Bazısından fayda gördük, fakat doktorlar babama bir yaşayan ölü gözüyle bakıyor. Sadece ağrı kesici veriyorlar. Babamın ağrı kesici almaktan mide ve bağırsak sistemleri bozuldu. Babamın sesini duymak istiyorum artık. Babamın benimle topluma karışmasını istiyorum. Babamın artık bu tavana bakmasını istemiyorum. Acı içinde kıvranıyor" diye konuştu.