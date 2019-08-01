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Kız kardeşler inşaatta çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Ayşe ve Sema Işık isimli kız kardeşler, Kümperli Mahallesi’nde ninelerinin yaptırdığı ev inşaatında çalışıyor.Kız kardeşler, evin temelindeki toprak ve kaya parçalarını ellerindeki kazma ve küreklerle düzlemeye çalışıyor.

Kız kardeşler inşaatta çalışıyor

Kahramanmaraş’ta Ayşe ve Sema Işık isimli kız kardeşler, Kümperli Mahallesi’nde ninelerinin yaptırdığı ev inşaatında çalışıyor.
Kız kardeşler, evin temelindeki toprak ve kaya parçalarını ellerindeki kazma ve küreklerle düzlemeye çalışıyor. Briket ve inşaat malzemelerini zorlanmadan taşıyan ve evin yapımında çalışan Ayşegül Işık, inşaatta kendi istekleriyle çalıştıklarını söyledi.
Ninelerine yardım ettiklerini söyleyen Işık, “Burada ninemin evini yapımında elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Şu anda buranın temelini toprakla doldurmaya çalışıyoruz. Ben de aslında köyde yaşamıyorum, zor oluyor ancak yardım ediyoruz sadece. Kendi isteğimizle çalışıyoruz ve bazen briket taşıyoruz, bazen taşlarını, kayalarını temizliyoruz. Elimizden geldiği kadar evin temelini oluşturuyoruz” dedi.
Yardım edecek kimsesinin olmadığı için torunlarının çalıştığını söyleyen Ayşe Işık ise, “Oğluma ev yaptırıyorum ve torunlarım da burada bana yardım ediyor. Zor-kolay yapıyorlar ne yapsınlar, başka yardım edecek kimsem yok” diye konuştu.

Kız kardeşler inşaatta çalışıyor

Kız kardeşler inşaatta çalışıyor

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