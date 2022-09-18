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Kız kardeşlere havuzda taciz! Davaya bakanlık müdahil oldu

18.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan kız kardeşler E.A. (14) ile S.A. (18) havuzda Akif K.'nın (34) tacizine uğradı. Havuzda kız çocuklarının bacaklarını elleyip tacizde bulunan Akif K. tutuklandı. Akif K. hakkında 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istenen davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. İşte olayın detayları...

Kız kardeşlere havuzda taciz! Davaya bakanlık müdahil oldu

Belçika'da yaşayan C.A., eşi, kızları E.A. ve S.A. ile birlikte 15 Ağustos'ta Manavgat'taki 5 yıldızlı otele tatile geldi. Otelin havuzunda yüzen 2 kız kardeşe, 20 Ağustos'ta aynı otelde tatil yapan Akif K., sarkıntılık yaptı. Akif K., iddiaya göre havuzdaki kız kardeşlerin bacağına dokundu. Havuzdan çıkarak durumu anlatan kızların babası C.A. ile kuzenleri B.B., Akif K. ile tartıştı. Otel görevlileri araya girdi, durum jandarmaya bildirildi. Şikayet sonrası Akif K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Akif K., 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olay günü havuzda E.A. ve S.A.'nın birkaç defa yüzerek altlarından geçtiğini, bu sırada kızların bacaklarını ellediği ve daha sonra kızların önünde yüzeye çıktığı anlatıldı. Olaya ilişkin otelin güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin tekrar kızların olduğu yere doğru yüzdüğünün görüldüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ise olay günü alkollü olduğu için olanları hatırlamadığını ama havuzda insanların birbirine değebileceklerini söylediğini, kendisinin küçük çocuğu olduğunu ve böyle bir şeyi yapmayacağını anlattığı vurgulandı. İddianamede, şüphelinin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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Olayın basına da yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan imzalı mahkemeye gönderilen yazıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kanunlar uyarınca kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik davalara katılabileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Basın ve yayın organlarında çıkan 'Havuzda tacize 8 yıl hapis istemi' haber neticesi bilgi sahibi olunan suça ilişkin İl Müdürlüğü'müzce davanın mahkemeniz tarafından görüleceği öğrenilmiştir. İddianamenin ve duruşma davetiyesinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gereğini arz ederim."

Bakanlığın müdahil olduğu davanın görülmesine ileriki günlerde Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

(DHA)

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antalya taciz havuz bakanlık
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