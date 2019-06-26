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Kız kardeşlere taciz iddiasına linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 19:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı. Korkan 2 kız kardeş durumu, baba Kemal S.'ye bildirdi. Hızla kızlarının yanına gelen Kemal S., B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı. Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin B.P.'ye vurduğu ve bağırdığı anlar yer aldı.

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Kız kardeşlere taciz iddiasına linç girişimiKız kardeşlere taciz iddiasına linç girişimi
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