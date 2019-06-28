Kız kardeşleri taciz iddiasıyla dövülen şüpheli serbest

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekiler tarafından dövülerek, polise teslim edilen B.P. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P., iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11) "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz? Çok güzelsiniz" diyerek, takip etmeye başladı. Korkan kız kardeşler, durumu baba Kemal S.'ye bildirdi. Hızla kızlarının yanına gelen Kemal S., B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesiyle olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek isterken, ihbarla gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı. Eli yüzü kan içinde kalan B.P., gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P., sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. B.P., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan taciz şüphelisine linç girişimi ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, çevredekilerin, B.P.'ye vurduğu ve bağırdığı anlar yer aldı.

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