Kız kardeşlerin babalarına kurduğu 'cinsel istismar' tuzağı kan dondurdu

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet T., kızları Gizem T. (15), Ayşe T. (16), anneleri ve avukatları katıldı. Söz verilen sanık, kızlarına yönelik herhangi gayriahlaki bir davranışta bulunmadığını söyledi. Kızlarının iftira attığını kaydeden Ahmet T., “Gizem'in yurt ortamında büyümüş bir arkadaşı var. Onun dolduruşuna gelip, bana iftira attığını düşünüyorum. Kızım Ayşe de kardeşinin aklına uymuş. Hala aynı çatı altında yaşıyoruz. Eşimle de aramızda herhangi bir sorun yok" dedi.

"SÜREKLİ KIZDIĞI İÇİN İFTİRA ATTIK"



Pedagog eşliğinde ifade veren Ayşe T. ise babasından şikayetçi olmadığını söyledi. Daha önceki anlattıklarının yalan olduğunu belirten Ayşe T., "Babam sinirli birisi. Evde üstümüze çok geldiği ve sürekli kızdığı için iftira attık" diye konuştu.

"BABANIZIN BAŞINA BÜYÜK BELALAR AÇIN"



Gizem T. de babasından şikayetçi olmadığını söyledi. Babasının kardeşi ve kendisine çok baskı yaptığını öne süren Gizem T., "Adını hatırlamadığım bir arkadaşım, 'babanızın başına büyük bir bela açın. Böylece evden uzaklaştırma kararı verirler, rahat edersiniz' dedi. Bunun üzerine biz de bu yalanı uydurduk" diye konuştu.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 'basit cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sanık hakkında dava açıldığını belirterek, yeterli delil elde edilemediğinden Ahmet T.'nin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın beraatına hükmetti.

DHA

