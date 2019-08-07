Kız kardeşlerin hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 2 kız kardeşten biri tutuklandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan kız kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan Ebru U. (19) mahkemece tutuklandı, Şeyma U. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin kapısını açıp içeri giren şüpheli kız kardeşler polis ekiplerince suçüstü yakalanmış, aynı bölgede 4 farklı adresten önemli miktarlarda para, döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla arandıkları öğrenilmişti.

