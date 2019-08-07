HABER

Kız kardeşlerin hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Kardeşlerden biri tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 2 kız kardeşten biri tutuklandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan kız kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan Ebru U. (19) mahkemece tutuklandı, Şeyma U. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin kapısını açıp içeri giren şüpheli kız kardeşler polis ekiplerince suçüstü yakalanmış, aynı bölgede 4 farklı adresten önemli miktarlarda para, döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla arandıkları öğrenilmişti.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Bağcılar’da bayram hazırlıkları tamamlandıBağcılar’da bayram hazırlıkları tamamlandı
5 bin yıl önce kuraklıkta köpek eti yemişler5 bin yıl önce kuraklıkta köpek eti yemişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haberi böyle aldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.