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Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı

13.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kız kardeşlerini bıçakladı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Suriyeli M.M., tartıştığı kardeşleri N.M.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kız kardeşlerini bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Suriyeli M.M., tartıştığı kardeşleri N.M. ve F.N.M.’yi ekmek bıçağıyla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli M.M.’yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de karnından bıçaklanan N.M.’yi ve kolundan bıçaklanan F.N.M.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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