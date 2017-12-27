MAGAZİN

Kız kavgası büyüyor

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 10:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın bermuda üçgeni! Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın arasındaki tartışmada sular kaynıyor.

Kız kavgası büyüyor

Aradaki mesaj trafiğine üstsüz fotoğrafların ardından videolar eklendi. Seren Serengil, Hande Yener'in albümünün birinci olduğuna dair ortaya konulan sonuçları doğru bulmadığını söylemiş ardından, Hande yener Seren Serengil'in çıplak fotoğraflarını yayınlayarak Serengil'e cevap vermişti. Bu karşılıklı sosyal medya savaşınta tabii ki sıra Serengil'e geldi.

8550914

Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını ima etti. İkilinin arasındaki bu savaş sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

KAVGAYA DEMET AKALIN DA DAHİL OLDU

Bu ikili kavganın üçüncü ayağında ise son sözü Demet Akalın söyledi. Özellikle tartışmanın kızıştığı saatlerde Hande Yener'in fanları tarafından taciz mesajlarıyla karşılaşan Demet Akalın bu mesajlar tam da kızı Hira'nın hastalığıyla ilgilendiği saatlerde gelince sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. Demet Akalın konunun içine çekilmek istemediğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "41 derece ateşi gördü çocuğum. Gelmiş birilerinin fanları yazmışta durmuş! Nasıl insanlarısınız siz ya? Hastanede acildeyim ben be! Yeter defolun."

1699684-640x320

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah ıslah etsin
Diğer Haberler
Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu

Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Kardashianlar'da toplu hamilelik sendromu

Kardashianlar'da toplu hamilelik sendromu

Fransız sevgilisi Hadise'yi terk mi etti?

Fransız sevgilisi Hadise'yi terk mi etti?

Sevgilisi Arda Turan'a şart koştu

Sevgilisi Arda Turan'a şart koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.