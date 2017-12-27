Kız kavgası büyüyor

Aradaki mesaj trafiğine üstsüz fotoğrafların ardından videolar eklendi. Seren Serengil, Hande Yener'in albümünün birinci olduğuna dair ortaya konulan sonuçları doğru bulmadığını söylemiş ardından, Hande yener Seren Serengil'in çıplak fotoğraflarını yayınlayarak Serengil'e cevap vermişti. Bu karşılıklı sosyal medya savaşınta tabii ki sıra Serengil'e geldi.

Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını ima etti. İkilinin arasındaki bu savaş sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

KAVGAYA DEMET AKALIN DA DAHİL OLDU

Bu ikili kavganın üçüncü ayağında ise son sözü Demet Akalın söyledi. Özellikle tartışmanın kızıştığı saatlerde Hande Yener'in fanları tarafından taciz mesajlarıyla karşılaşan Demet Akalın bu mesajlar tam da kızı Hira'nın hastalığıyla ilgilendiği saatlerde gelince sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. Demet Akalın konunun içine çekilmek istemediğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "41 derece ateşi gördü çocuğum. Gelmiş birilerinin fanları yazmışta durmuş! Nasıl insanlarısınız siz ya? Hastanede acildeyim ben be! Yeter defolun."