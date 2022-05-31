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Kız kavgasında Hayri'yi öldürmüştü! Sanığa 18 yıl hapis: Meyve bıçağıyla kaç kez bıçakladım bilmiyorum

31.05.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sokakta kız meselesinden çıkan kavgada Hayri Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Samet Göker 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Göker, '' Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek, düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum. Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum'' dedi.

Olay, geçen yıl 23 Ekim'de, Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı öldürdü. Gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayri Kara'nın cenazesi ise Bünyan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BENİ ÖLDÜRECEK, DÜŞÜNCESİYLE VURDUM'

Samet Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Göker ile avukatı Emre Ayan ve şikayetçi Kara ailesi katıldı.

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DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Dava başlamadan önce mahkeme koridorunda taraflar arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis memurları tarafları ayırırken, duruşma kavganın sona ermesi ile başladı. Savunmasında, önceki ifadelerini tekrar eden ve Hayri Kara ile aralarında husumet olduğunu, olay günü kendisini darbettiğini öne süren Göker, "Daha önce beni darbedip, hakaret etmişti. Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek, düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum. Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Yukarıdan da 2 kişi geliyordu. Hayri'nin arkadaşları zannettiğim için korkarak kaçtım. Babamın yanına gidip olayı anlattım ve polise gidip teslim oldum. Çok pişmanım" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanık Samet Göker'i, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Mahkeme, olayın oluş şekli ve maktülde 21 bıçak darbesi olduğu gerekçesiyle sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Karar sonrası ölen Hayri Kara'nın yakınları sanık Göker'e tepki gösterdi.

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''OĞLUM BU KIZDAN UZAK DUR''

Hayri Kara'nın annesi bir önceki ifadesinde şikayetçi olduğunu söyleyerek sanık Göker'in savunmalarının yalan olduğunu söyledi. Anne D.B., "Oğlumun bir derdi sıkıntısı olsa benimle dertleşir ve bana anlatırdı. 'Oğlum N.S. isimli kızdan uzak dur. Senin anlattığın kadarıyla bu oğlan sana pusu kurar. Bizim ciğerimizi yakma' dedim. 'Tamam, anne söz' dedi. Sanık yalan söylüyor. Samet'in arkadaşları ellerinde bıçaklarla oğlumu bekliyorlarmış sonra iki tarafı da tanıyan bir ağabeyleri, olayı sakinleştirmiş. Şikayetçiyim" diye konuştu.

(DHA)

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