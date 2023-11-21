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Kız Kulesi’ne nasıl gidilir? Kız Kulesi nerede, hangi semtte?

20.11.2023 18:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un pek çok noktası turistik bir bölge olmasının yanı sıra köklü tarihiyle de dikkat çekmektedir. Kız Kulesi de gerek hikâyesi gerekse tarihi ile öne çıkan yerlerden biridir. İstanbul şehrinin adeta sembolü olarak kabul edilen bu kule, özellikle çiftlerin romantik bir gün geçirmeleri için tercih ettiği noktalardan biridir. Ayrıca turistik bir yer olduğundan turistlerin de ziyaret ettiği noktalar arasındadır. Peki, Kız Kulesi nerededir ve nasıl gidilir?

Kız Kulesi’ne nasıl gidilir? Kız Kulesi nerede, hangi semtte?

Yıl boyunca hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerden biri olan Kız Kulesi, görkemli görüntüsü ve muhteşem manzarasıyla öne çıkmaktadır. İstanbul’un kültürel zenginleri arasında gösterilen bu kule aynı zamanda hem zarifliğin hem de aşkın sembolü olarak da görülmektedir. Kız Kulesi’nin içerisinde yeme içme hizmeti sunan bir de restoran vardır. Muhteşem bir deniz manzarasına karşı burada yemek yiyebilmek mümkündür.

Kız Kulesi nerede?

Kız Kulesi, İstanbul’da yer alan eşsiz bir Boğaz manzarasına sahip olan turistik bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Kız Kulesi hangi semtte konusu büyük önem kazanmaktadır. Kule, İstanbul’un Üsküdar semtine bağlı Salacak açıklarında konumlanmakla birlikte bir ada üzerine yapılmıştır. Kuleden özellikle günbatımı izlemek oldukça keyiflidir. Bu yüzden pek çok kişi buraya geldikten sonra günbatımına kadar kalmaktadır. Ayrıca harika bir manzaraya sahip olduğundan manzara fotoğrafı çekmek için de oldukça ideal bir yerdir.

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Kız Kulesi’ne nasıl gidilir?

Kız Kulesi, adeta denizin ortasında yer aldığından buraya kara yolunu kullanarak ulaşmak mümkün değildir. 2000 senesinden bu yana hizmet veren bu kuleye ulaşımda yalnızca deniz yolu tercih edilmektedir. Tarihi dokusu ve muhteşem görüntüsüyle öne çıkan Kız Kulesi’ne ulaşmak için iki farklı rota kullanılmaktadır. Bunlardan biri Üsküdar semtine bağlı Salacak Mahallesi’nden hareket eden tekneler, bir diğeri ise İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanan Kabataş’tan hareket eden teknelerdir. Bu özel tekneler ile kuleye kolay bir şekilde ulaşım mümkündür.

Kız Kulesi’ne metro ile nasıl gidilir?

Kız Kulesi’ne ulaşımda yalnızca deniz yolu kullanılmaktadır. Bu ulaşım alternatifi dışında diğer toplu taşıma araçlarıyla yalnızca Üsküdar ya da Kabataş‘a ulaşım yapılabilir. Metro ile gelmeyi düşünen ziyaretçiler M5 Üsküdar ile Çekmeköy arası sefer yapan metro hattını tercih edebilir. Üsküdar’a varış sağladıktan sonra buradan kuleye giden teknelere binerek ulaşım gerçekleştirilebilinir.

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