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Kız Kulesi sisten görünmez oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar’da bulunan Kız Kulesi ise sisten görünmez hale geldi.
İstanbul Anadolu yakası’nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vapur seferleri de iptal edildi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar motor seferlerini kullandı. Üsküdar’da bulunan motor iskelesinin önünde yoğunluk oluştu.
Öte yandan, sis nedeniyle Kız Kulesi de görünmez hale geldi.
Motor iskelesinde bekleyen Alp Maden isimli bir vatandaş, “İşe güce gideceğiz, geç kalıyoruz. Dükkanımı açacağım, bekliyoruz. Şok oldum, millete yazıyorum ‘gelmeyin’ diye” şeklinde konuştu.

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

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