HABER

Kız lisesinde büyük panik! İntihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kız Anadolu lisesinde arkadaşına kızan öğrenci pencereden atlamaya teşebbüs edince panik yaşandı. Okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kız lisesinde büyük panik! İntihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arkadaşıyla tartışınca sinir krizine girdi. Atlamak için pencereye koşan öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından tutuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede inceleme yaparken Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç da okula gelerek bilgi aldı.

Okul çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, “Arkadaşına kızdığı için bir teşebbüste bulunmuş. Camdan atlamak için öyle bir teşebbüste bulunmuş ama arkadaşlar müdahale etmişler. Bir sorun yok. Şu an sağlıkçılar ve emniyetten arkadaşlar görüşüyorlar” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
İmamoğlu'nun İSPARK zammına "Finansal düzenleme" açıklamasına tepkilerİmamoğlu'nun İSPARK zammına "Finansal düzenleme" açıklamasına tepkiler
Raif Mermutlu kimdir?Raif Mermutlu kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kız Lisesi intihar

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSKİ Genel Müdürlüğüne atanan Raif Mermutlu kimdir?

Raif Mermutlu kimdir?

Mahkemeden İBB Meclisi'nin çalışma gün sayısı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken güvenli bölge açıklaması

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.