Kız lisesinde büyük panik! İntihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arkadaşıyla tartışınca sinir krizine girdi. Atlamak için pencereye koşan öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından tutuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede inceleme yaparken Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç da okula gelerek bilgi aldı.

Okul çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, “Arkadaşına kızdığı için bir teşebbüste bulunmuş. Camdan atlamak için öyle bir teşebbüste bulunmuş ama arkadaşlar müdahale etmişler. Bir sorun yok. Şu an sağlıkçılar ve emniyetten arkadaşlar görüşüyorlar” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

