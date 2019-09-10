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Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kız Anadolu lisesinde arkadaşına kızan öğrenci pencereden atlamaya teşebbüs edince panik yaşandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kız Anadolu lisesinde arkadaşına kızan öğrenci pencereden atlamaya teşebbüs edince panik yaşandı. Okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arkadaşıyla tartışınca sinir krizine girdi. Atlamak için pencereye koşan öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından tutuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede inceleme yaparken Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç da okula gelerek bilgi aldı.
Okul çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, “Arkadaşına kızdığı için bir teşebbüste bulunmuş. Camdan atlamak için öyle bir teşebbüste bulunmuş ama arkadaşlar müdahale etmişler. Bir sorun yok. Şu an sağlıkçılar ve emniyetten arkadaşlar görüşüyorlar” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği

Kız lisesinde ‘intihar’ paniği
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