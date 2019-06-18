Kız meselesi cinayetinde karar çıkmadı

Eskişehir’de kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili açılan davada yargılanan 5 sanık hakkında karar çıkmadı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına; tutuklu sanık Emrah Öztürk ile aralarında başka suçlardan tutuklu olan, fakat bu davada tutuksuz yargılanan 4 sanık ve maktül Gürbüz Fındık’ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Pişman olduklarını söyleyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı, dava ile ilgili vermiş olduğu mütalaasında, sanıkların kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için sanıklara süre verirken, davayı karara bağlamak üzere ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Olay, Şeker Mahallesi, Şahane Sokak’ta bulunan bir ikamette gerçekleşti. Gürbüz Fındık (28) ikametinde arkadaşları Raif Kerekli (29), Emrah Öztürk (27), Mahmut Tiren (28), Kurtuluş Güzelgün(29) ve Sedat Mede (29) ile birlikte alkol almış, bir süre sonra aralarında kız meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Emrah Öztürk’ün elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda Fındık ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İlerleyen celselerde dava kapsamında 2 sanık tahliye edilmiş, sanık Emrah Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

