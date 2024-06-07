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'Kız meselesi' cinayetinde sanığın ifadesi şoke etti: Olay yerinden kaçtım,suçsuzum

07.06.2024 18:13
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Kayseri'de, kız meselesi tartışmasında Eren Özsoy'u bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Emrullah Ören, suçlamaları reddetti. Tutukluluğuna devam kararı verilen sanığın ifadesi şaşırttı. Sanık, "Olay günü Eren ve arkadaşlarıyla karşılaştık. Kavga çıktı, yere düştüm. Bana doğru koşuyorlardı. Olay yerinden kaçtım. Suçsuzum" dedi.

'Kız meselesi' cinayetinde sanığın ifadesi şoke etti: Olay yerinden kaçtım,suçsuzum

İddiaya göre, Eren Özsoy ile Emrullah Ören arasında kız meselesinden çıkan tartışma kavgaya döndü. Emrullah Ören, yanında taşıdığı bıçakla Eren Özsoy'u bıçakladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özsoy, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ören ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Emrullah Ören hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'KONUŞALIM, SORUN NEYSE HALLEDELİM'

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Emrullah Ören ile maktul Özsoy'un şikayetçi yakınları hazır bulundu. Olaydan önce eski kız arkadaşı ile tekrar sevgili olduklarını anlatan ve suçsuz olduğunu söyleyen Emrullah Ören, "B. benim eski kız arkadaşım olur. Ayrıldıktan sonra Emrullah ile arkadaşlık yaptı. Ardından ayrıldılar. Biz de tekrardan sevgili olduk. Olay günü Eren ve arkadaşları ile karşılaştık. Biz de onlar da 4 kişiydi. Arkadaşım H.D., Eren ile konuşuyordu. 'Konuşalım, sorun neyse halledelim' dedi. Eren, belindeki bıçağı gösterdi. H.D. de Eren'e kafa atınca kavga çıktı. O sırada ben de yere düştüm. Ayakkabımı giydim. Bana doğru koşuyorlardı. Ben de olay yerinden kaçtım. Ben suçsuzum" dedi.

Eren Özsoy'un şikayetçi yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Emrullah Ören'in tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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