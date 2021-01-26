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Kız meselesi için bıçakla adam öldüren gence 10 yıl hapis

26.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Kız meselesi için bıçakla adam öldüren gence 10 yıl hapis

Kocaeli’de kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 19 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli’de kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 19 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında ilk saldırının karşı taraftan geldiğini, kendisini korumak için bu suçu işlediğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2019 yılında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Karaman (19), daha önce kız meselesi sebebiyle arasında husumet bulunan Fuat Ö. ile sokak üzerindeki boş bir arsada buluştu. İkili arasındaki çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fuat Ö., cebinden çıkarttığı bıçak ile Karaman’ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Karaman kanlar içinde yerde kalırken, Fuat Ö. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fuat Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Daha önceki duruşmalara katılan Karaman’ın babası ise Fuat Ö’den şikayetçi olmadı.

"İlk saldırı ondan geldi"
’Kasten öldürme’ suçundan hakkında dava açılan sanık Fuat Ö’nün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, Fuat Ö. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Savunmasında, ilk saldırının maktul Mert Karaman’dan geldiğini söyleyen Fuat Ö., "Bana bıçağını gösterdi. Küfürler ve hakaretler etti. Göğsümden bıçakla yaraladı. Kendimi korumak için dizine vurdum. Olayda kullandığım bıçağı attım ama daha sonra polislere yerini söyledim. Sonrasını bilmiyorum, pişmanım" dedi.

10 yıl hapis cezası
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ’kasten öldürme’ suçunun sabit görüldüğü gerekçesiyle sanık Fuat Ö’yü ilk olarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini dikkate alan heyet, cezada indirime giderek 18 yıla düşürdü. Sanığın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunmasını da dikkate alan heyet, daha sonra cezayı 12 yıla indirdi. Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme heyeti, cezasını takdiren 10 yıla düşürdü.

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