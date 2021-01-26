Kız meselesi için bıçakla adam öldüren gence 10 yıl hapis

Kocaeli’de kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 19 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında ilk saldırının karşı taraftan geldiğini, kendisini korumak için bu suçu işlediğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2019 yılında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Karaman (19), daha önce kız meselesi sebebiyle arasında husumet bulunan Fuat Ö. ile sokak üzerindeki boş bir arsada buluştu. İkili arasındaki çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fuat Ö., cebinden çıkarttığı bıçak ile Karaman’ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Karaman kanlar içinde yerde kalırken, Fuat Ö. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fuat Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Daha önceki duruşmalara katılan Karaman’ın babası ise Fuat Ö’den şikayetçi olmadı.