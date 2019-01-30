Kız meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

Eskişehir’de iki genç arasında ’kız meselesi’ yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi Onarıcı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen O.C. ile Ş.Ö. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.C. (20), elindeki bıçakla önce Ş.Ö.’yü (24) omzundan ardından da V.G.’yi (19) bacağından yaraladı. Bu sırada çıkan arbedede O.C.’de aynı bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen 112 acil sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak V.G. gözaltına alınırken O.C.’nin tedavisinin Yunus Emre Devlet Hastanesinde devam ettiği bildirildi.
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