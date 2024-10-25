Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

Olay, saat 09.45 sıralarında Urgan Mahallesi’nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı.

3 EL ATEŞ EDİP GÖĞSÜNDEN VE ELİNDEN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak’a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Parlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN HUSUMETLERİ ORTAOKULA DAYANIYOR

Öğrenci arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak’ın Karaman Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. İki genç arasında kız meselesinden kaynaklanan ve ortaokuldan beri devam eden bir husumet olduğu iddia edildi. Olayla tahkikat devam ediyor.

BAKANLIK TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında “Lise öğrencisi okula getirdiği tabanca ile arkadaşını öldürdü” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Bugün Karaman’da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğumuzun, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğumuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

BAKANLIK DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAK

Bakanlık ekiplerimiz olayın vuku bulduğu anda ivedilikle harekete geçmiştir.

Karaman’da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, Bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun"