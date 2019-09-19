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Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencinin okulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi.

Sultanbeyli’de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencinin okulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi. Olayla ilgili kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattığı öğrenildi.
Sultanbeyli’de S.S. isimli kız öğrenci ikinci kattaki sınıfın penceresinden aşağıya atlamış yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre kız öğrenci okul tuvaletinde sigara içerken bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından bu durumu arkadaşları öğretmenlerine söylerken rehber öğretmeni ve müdür yardımcısı da kız öğrenciyi odalarına çağırarak konuşmaya başladı. Bunun üzerine kız öğrenci "Sigara içtiğimi babam duymasın" diyerek koşarak müdür yardımcısının odasından çıktı. Başka bir sınıfa giren öğrenci kendisini pencereden aşağıya sarkıttı. Kendisini engellemek isteyen arkadaşını iten kız öğrenci ardından kendini ikinci kattan aşağıya attı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı.

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