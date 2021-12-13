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  4. Kız öğrenci yurdunda acı olay! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kız öğrenci yurdunda acı olay! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

13.12.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te kaldığı yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi.

Kız öğrenci yurdunda acı olay! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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MİDESİNE TAKTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu’nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi.

Berberoğlu’nun Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. (İHA)

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Bilecik
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