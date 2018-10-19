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Kız öğrenci yurdunda su isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 08:13 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda suların kesildiğini öne süren öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Kız öğrenci yurdunda su isyanı!

Yurtta 3 gündür suların düzgün akmadığını ve asansörlerin çalışmadığını iddia eden öğrenciler, bahçeye inip, ellerindeki metal eşyalarla ses çıkartarak durumu protesto etti. Bahçedeki öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri, su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu, konunun belediye ile ilgili olduğunu söyledi.

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Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair kendilerine bilgi vermediğini belirten öğrenciler, sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Ömer Halisdemir kız yurdu

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