Kız öğrenci yurdunda su isyanı!

Yurtta 3 gündür suların düzgün akmadığını ve asansörlerin çalışmadığını iddia eden öğrenciler, bahçeye inip, ellerindeki metal eşyalarla ses çıkartarak durumu protesto etti. Bahçedeki öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri, su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu, konunun belediye ile ilgili olduğunu söyledi.
Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair kendilerine bilgi vermediğini belirten öğrenciler, sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi.
DHA
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