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Kız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 19:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR'deki özel yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi, 2 işçi çevreye saçılan cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

Kız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'deki özel yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi, 2 işçi çevreye saçılan cam kırıkları nedeniyle yaralandı.
Merkez Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesi'ndeki özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun giriş kısmında, saat 17.00 sıralarında tadilat çalışması yapılırken, patlama meydana geldi. Patlamanın, kaynak çalışması yapıldığı sırada doğalgaz saatinin patlaması sonucu yaşandığı belirtildi. Patlamada çevreye saçılan cam kırıkları nedeniyle işçiler Mehmet Yıldız ve Salih Yıldız yaralandı. Gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerini sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralıKız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralı

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