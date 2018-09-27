HABER

Kız öğrenci yurdunda yangın; 10 öğrenci dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kız öğrenci yurdu çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Kız öğrenci yurdunda yangın; 10 öğrenci dumandan etkilendi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kız öğrenci yurdu çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Dumandan etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun, yemekhane, çamaşırhane ve kazan dairesinin bulunduğu binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler çatının tamamını sardı. O sırada yemekhanede olan öğrenciler de binayı tahliye etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 10 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kız öğrenci yurdunda yangın; 10 öğrenci dumandan etkilendiKız öğrenci yurdunda yangın; 10 öğrenci dumandan etkilendi

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Çarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavsiyle ilgilendiÇarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavsiyle ilgilendi
Adana'da sanatçılar 'Sevgi Korteji' ile halkı selamladıAdana'da sanatçılar 'Sevgi Korteji' ile halkı selamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Diğer Haberler
Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'

Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

Sosyal medya bunu konuşuyor!

Sosyal medya bunu konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.