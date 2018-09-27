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Kız öğrenci yurdunda yangın; 10 öğrenci dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 22:09 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kız öğrenci yurdu çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kız öğrenci yurdu çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Dumandan etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun, yemekhane, çamaşırhane ve kazan dairesinin bulunduğu binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler çatının tamamını sardı. O sırada yemekhanede olan öğrenciler de binayı tahliye etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 10 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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