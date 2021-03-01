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Kız öğrenciler kaçırılmaya devam ediyor, okullar kapatılıyor!

01.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Kız öğrenciler kaçırılmaya devam ediyor, okullar kapatılıyor!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 317 öğrencinin kaçırılmasının ardından bir eyalette daha yatılı okullar kapatıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 26 Şubat'ta silahlı kişilerin 317 öğrenciyi kaçırmasının ardından Yobe eyaletinde de tüm yatılı okullarda eğitime ara verildi.

Yobe eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede son zamanlarda yatılı okullarda yaşanan kaçırılma olayları nedeniyle eyaletteki tüm yatılı okulların bir sonraki emire kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada, ebeveynlere çocuklarını almaları için derhal okullara gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Zamfara eyaletinde yaşanan şiddet olayların ardından Zamfara ve Kano eyaletlerindeki yatılı okullar kapatılmıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.

Saldırının ardından 7 kız öğrenci, silahlı kişilerin elinden kaçarak kurtulmuştu.

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