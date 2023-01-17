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Kız öğrencilerden arkadaşlarına sokak ortasında tekme tokat dayak! Görüntüleri 'kavga' grubunda paylaşmışlar

17.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 8'inci sınıf öğrencisi H.M.G. (12), okul çıkışında 2'si okul arkadaşı, 3 kız öğrenci tarafından tekme tokat darbedildi. Olay sırasında çekilen videonun, okulda öğrenciler arasında 'kavga' adıyla oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ortaya çıktı. H.M.G., olaya karışan 5 kişi olduğunu, 3'ünün kendisini darbederken 1'inin video çektiğini, diğerinin de onları gaza getirmeye çalıştığını ileri sürdü. Anne R.G. de "Videoyu gördük, dayanılacak gibi değildi" dedi. İşte olayın detayları...

Kız öğrencilerden arkadaşlarına sokak ortasında tekme tokat dayak! Görüntüleri 'kavga' grubunda paylaşmışlar

Dehşete düşüren olay, 28 Kasım'da Mamak ilçesinde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi H.M.G., okul çıkışı yürüyerek eve giderken parkta 2'si aynı okuldan, 3 kız öğrencinin saldırısına uğradı. H.M.G, saçından çekilip, yere yatırılarak tekme tokat dövüldü. Darp anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü öğrenciler arasında yayılınca, H.M.G., annesi R.G. ile birlikte darp raporu alıp, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, H.M.G.'nin darbedildiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da paylaşıldı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet uzmanları bugün H.M.G.'yi evinde ziyaret ederek, psikolojik destekte bulundu.

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WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞMIŞLAR

Öte yandan H.M.G.'nin dövüldüğü anlara ilişkin videonun, okulda öğrencilerin bulunduğu WhatsApp gruplarında da paylaşıldığı ortaya çıktı.

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H.M.G., okul çıkışında 2 arkadaşının gelip, eve beraber gitme teklifinde bulunduğunu belirterek, "Yürürken onların kavgalı olduğu 2 kız vardı; ben onlarla konuşunca bize küfrettiler. Biz duymamazlığa vurup, yürümeye devam ettik; ben 'okuldan kardeşimi almaya gideceğim' dedim. Arkadaşımın montu onlardan birinde kalmıştı. Montu almak için parka geri döndüğümde saçımdan tutup beni yere düşürdüler. Yere düşürünce ben de ona tekme attım. Hepsi üstüme atladı ve beni darbettiler. Biz, bundan önce gayet iyi arkadaştık. Biz onlara gidiyorduk, onlar bize geliyordu, sonradan böyle bir şey oldu. Görüntüyü WhatsApp'ta paylaşmışlar. Her yerde yayılmış görüntü" dedi.

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'VİDEOYU GÖRDÜK, DAYANILACAK GİBİ DEĞİLDİ'

H.M.G., okul müdürüne şikayette bulunduğunu; ancak olay okul dışında olduğu gerekçesiyle bir işlem yapılmadığını, okuldan kimsenin kendisiyle konuşmadığını söyledi. H.M.G., olaya karışan 5 kişi olduğunu, 3'ünün kendisini darbederken 1'inin video çektiğini, diğerinin de onları gaza getirmeye çalıştığını ileri sürdü.

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Anne R.G. de "Videoyu gördük, dayanılacak gibi değildi. Hemen gittik, şikayetçi olduk. Adli Tıp'tan rapor bekliyoruz. Kızımın psikolojisi bozuldu. Soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Ankara darp dayak

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