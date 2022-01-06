Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık hakkında karar verildi!

Son dakika haberi… Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde 19 Mayıs Meydanı'nda kız öğrencilere tacizde bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs hakkında kamu davası açılarak, mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21) bir erkeğin kendilerine bakarak taciz girişiminde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri yaptıkları ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek dün öğle saatlerinde yakaladı. Asayiş Şube amirliği ekipleri tarafından yakalanan 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını çok alkollü olduğu için yaptığının farkında olmadığını ve pişman olduğunu belirtti. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı ve hakkında kamu davası açılıp mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

İHA

