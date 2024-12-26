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  4. Kız öğrencilerin kanlı kavgası! 2'sinin durumu ağır, biri gözaltına alındı

Kız öğrencilerin kanlı kavgası! 2'sinin durumu ağır, biri gözaltına alındı

26.12.2024 00:45
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İzmir'de yaşanan olay duyanların kanını dondurdu. Liseli kız öğrenciler arasında küfürleşmeyle başlayan kavgada 2 kız öğrenci çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kızların durumunun ağır olduğu belirtilirken saldırgan ise gözaltına alındı.

Kız öğrencilerin kanlı kavgası! 2'sinin durumu ağır, biri gözaltına alındı

İzmir’in Tire ilçesinde, liseli kızlar arasında ‘küfürleşme’ yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kız öğrenci ağır yaralandı. Olayın şüphelisi lise öğrencisi kız ise yakalanarak gözaltına alındı.

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İKİ ÖĞRENCİYE DEHŞETİ YAŞATTI

Kan donduran olay İzmiri'in Tire ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Z.T. (16) ve C.E .(16), okul dağıldıktan hemen sonra okul civarında yürürken, önceden aralarında ‘küfürleşme’ yüzünden husumet bulunan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K., motosikletle okulun olduğu bölgeye geldi. Öğrenciler arasında burada çıkan tartışmanın ardından C.K, yanında taşıdığı bıçakla Z.T., ve C.E.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

2 öğrenci kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Z.T. ve C.E., ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından liseli gençler, İzmir’deki hastanelere sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.E., gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir kavga bıçak lise
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