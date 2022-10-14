HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu! Bıçağı rastgele savurdu, kızıyla birlikte tutuklandı

Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu! Bıçağı rastgele savurdu, kızıyla birlikte tutuklandı

14.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralanırken kavgaya dahil olan baba ve kızı tutuklandı. Kavganın nedeni henüz belli olmazken kavganın içinde yer alan B.Ç. adlı kızın babası İbrahim Halil Ç.elinde aldığı bıçakla A.P., ve C.A., isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı.

Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu! Bıçağı rastgele savurdu, kızıyla birlikte tutuklandı

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç., tartıştığı H.B.’yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen B.Ç.’nin babası İbrahim Halil Ç.’de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu.

BABA VE KIZI TUTUKLANDI

İbrahim Halil Ç.’de elinde aldığı bıçakla A.P., ve C.A., isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciler çevre hastanelere sevk edildi.

Screenshot_6

3 öğrenciyi yaralayan B.Ç., ve babası Hail İbrahim Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Screenshot_7

Screenshot_8

Kadınlar yolun ortasında birbirine girdi! Saçlarından sürüklendi... O anlar kameradaKadınlar yolun ortasında birbirine girdi! Saçlarından sürüklendi... O anlar kamerada

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki istemeyen eşini darbetti! Mahkemeden flaş kararCinsel ilişki istemeyen eşini darbetti! Mahkemeden flaş karar
Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Bir de kızıyla dalga geçmiş: Babanın kadınlarla ilişkisi vardı

Bir de kızıyla dalga geçmiş: Babanın kadınlarla ilişkisi vardı

İstanbul için kar yağışı açıklaması!

İstanbul için kar yağışı açıklaması!

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

İnanılır gibi değil! 5 milyardan fazla telefon çöpe atılacak

İnanılır gibi değil! 5 milyardan fazla telefon çöpe atılacak

İlginizi Çekebilir

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.