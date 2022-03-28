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'Kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı vermişti! Tartışılan okul müdürü görevine geri döndü

28.03.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Mithatpaşa Ortaokulu'nda, okul müdürü Haydar Akın, öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı verdiği iddiasıyla açığa alınmıştı. Akın’ın, Devlet Memurları Kanunu kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle görevine iade edildiği öğrenildi. İşte tartışma yaratan olayın detayları!

'Kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı vermişti! Tartışılan okul müdürü görevine geri döndü

Tartışma yaratan olay, Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu'nda geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Okul Müdürü Haydar Akın önce WhatsApp'tan ardından da yazılı olarak öğretmenlere talimat göndererek, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi. Haydar Akın'ın gönderdiği mesajda, "Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıflar görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin, sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle, kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Okul Müdürü Haydar Akın imzasıyla öğretmenlere gönderilen yazılı talimatta ise "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz" denildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın duyulmasının ardından okul müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Basında yer alan Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.

Konu ile ilgili Eğitim- Sen üyeleri ile CHP Bursa İl Örgütü de okul önünde toplanarak tepkilerini dile getirip adliyeye giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖREVİNE BAŞLADI

Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, ‘Devlet Memurları Kanunu’ kapsamında, ‘devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği’ gerekçesiyle bugün görevine geri döndü. Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrılan Haydar Akın'a tebliğ edildi. Tebligattan sonra okula giden Akın görevine başladı.

(DHA)

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